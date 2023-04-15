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Диетолог Гинзбург назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц

Евгений Силаев

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц
Фото: Pexels

Пасхальное яйцо можно хранить не более 36 часов. Об этом сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он подчеркнул, что некоторые люди несколько дней используют пасхальные яйца в качестве украшения. По словам врача, такой продукт нельзя есть из-за опасности для здоровья.

— Сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов максимум, а лучше – в течение шести часов. Если убрать яйца в холодильник, срок хранения увеличится до 36 часов, но чаще всего пасхальные яйца в холодильнике не держат, — рассказал Гинзбург.

По его словам, после этого срока есть яйца нельзя. В противном случае появляется риск возникновения кишечных инфекций с тяжелыми осложнениями, рассказал диетолог в эфире радио Sputnik.

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