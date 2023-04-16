Владислав Овчинский: 80 лет исполнилось одному из крупнейших производителей лифтов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) отмечает свой 80-летний юбилей 16 апреля. За это время предприятие выпустило более 235 тысяч лифтов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Завод входит в число крупнейших отечественных производителей лифтового оборудования. За годы работы на нем выпустили более 235 тысяч лифтов. Сегодня мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц продукции, которая устанавливается в жилых, производственных, медицинских постройках и на объектах специального назначения. По статистике, каждый четвертый лифт в стране выпущен Щербинским лифтостроительным заводом, — рассказал Владислав Овчинский.

В 2021 и 2022 годах ЩЛЗ занял 20 процентов рынка производства лифтового оборудования в России. Такие результаты достигнуты в том числе благодаря поддержке московских властей — предприятие имеет статус промышленного комплекса, который дает возможность пользоваться льготной налоговой ставкой. Сэкономленные средства позволяют компании развивать производство и расширять ассортимент продукции.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На заводе производятся современные лифты с использованием смарт-систем, таких как AirClean для дезинфекции кабин от бактерий и вирусов на 98 процентов, AirKey для управления лифтом со смартфона и SmartMirror для показа справочной и рекламной информации на встроенном зеркальном дисплее. В 2022 году ЩЛЗ начал серийное производство лифтов со скоростью до 2,5 метра в секунду, предназначенных для высотных зданий.

Модернизация завода началась в 2019 году, когда ЩЛЗ вошел в состав группы ДОМ.РФ. К 2025 году производственные мощности предприятия планируется увеличить на 30 процентов.

История завода началась в 1943 году, когда на Московском электромеханическом заводе № 9 организовали военное производство для обеспечения Красной армии горючим. Первые пассажирские подъемники были выпущены в 1956 году, а уже к середине 60-х годов производственная мощность достигла 800 лифтов в год.

Сегодня на заводе трудятся более 1,3 тысячи человек, некоторые из которых являются представителями рабочих династий – на ЩЛЗ их более 30-ти.

Продукция ЩЛЗ работает в таких знаковых местах, как Кремлевский Дворец Съездов, Елоховский собор, Саяно-Шушенскую ГЭС и других.