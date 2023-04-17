Овчинский: Инвестор приступил к возведению монолитного каркаса торгового центра в Некрасовке

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Инвестор приступил к возведению монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа будущего торгово-развлекательного комплекса площадью почти 50 тысяч квадратных метров. Объект строится в районе Некрасовка в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), сообщил в понедельник, 17 апреля, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства уточнил, что Москва в 2021 году подписала с инвестором соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса в составе ТПУ «Некрасовка» в рамках МПТ.

— Площадь объекта составит почти 50 тысяч квадратных метров, здесь смогут трудоустроиться 1,6 тысячи человек. Строители уже завершили все котлованные работы и приступили к возведению монолитного каркаса. Общая готовность объекта составляет около 27 процентов, — сообщил Овчинский.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в марте 2024 года. Инвестор вложит в реализацию проекта 3,17 миллиарда рублей.

Комплекс будет включать торговые точки, площадку фуд-корта, а также кинотеатр. Кроме того, здесь построят подземный паркинг с мойкой автомобилей на 240 машин и наземный на 156 мест. Инвестор также обустроит прогулочную зону с качелями и лавочками.

Как сообщил генеральный директор ООО «ТПУ «Некрасовка» Андрей Кисель, для органичного присутствия такого крупного торгового комплекса в спальном районе при архитектурном проектировании компания использовала светлые и теплые оттенки с металлическими и деревянными элементами.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов, а также гостиниц и объектов, предназначенных для оказания комплексных логистических услуг.

Кроме того, инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.