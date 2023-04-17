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Директор турфирмы Коктас спрогнозировала высокий спрос на поезда Петербург — Евпатория

Ирина Игнатенко
Общество
Директор турфирмы Коктас спрогнозировала высокий спрос на поезда Петербург — Евпатория
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Евпатория традиционно является излюбленным местом для проведения отпуска у жителей Петербурга. Директор турфирмы Евгения Коктас отметила, что ежедневные поезда из Северной столицы в курортный город на западе Крыма будут пользоваться спросом.

Эксперт уточнила, что спрос на российские морские курорты вырос за последний год.

— Конечно, с закрытием неба над нашим югом спрос немного снизился, но все равно остается на уровне. Уверена, что летом в Евпатории на пляжах будет трудно найти свободное место, — рассказала она в комментарии «Невским новостям».

Коктас уточнила, что дорога из Петербурга в Евпаторию на поезде занимает около двух суток.

С 27 апреля поезд «Таврия» будет курсировать между Санкт-Петербургом и Евпаторией через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Поезд будет отправляться из Петербурга в 19:16, а прибывать в крымский город в 13:50 следующего дня, передает издание argumenti.ru.

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