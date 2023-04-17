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Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота

Лейла Алиева
Общество
Шойгу доложил Путину о проверке сил Тихоокеанского флота
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 17 апреля.

В рамках встречи Шойгу доложил главе государства о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. Так, к учениям привлечено более 25 тысяч военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в частности 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

— Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия, — отметил глава оборонного ведомства.

Заключительный этап проверки начнется 18 апреля, во время него будут отработаны задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков корабельными группировками и береговыми ракетами, цитирует Шойгу официальный сайт Кремля.

Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте началась в пятницу, 14 апреля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данное решение не связано с возможным вступлением Японии в НАТО. Подобные учения являются обычной практикой для оценки боеготовности военнослужащих.

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