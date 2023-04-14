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В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Лейла Алиева
Общество
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
Фото: Администрация президента РФ

Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте является обычной практикой для оценки боеготовности ВС. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это не связано с расширением НАТО и возможным вступлением в него Японии.

— Нет, это не связано, это обычная рутинная подготовка армии, развитие наших вооруженных сил и проверка их боеготовности, — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что глава государства Владимир Путин не планирует принимать участие в каком-либо этапе учений Тихоокеанского флота, передает РИА Новости.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В рамках мероприятий флоту необходимо будет отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

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