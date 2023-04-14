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Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте

Лейла Алиева
Общество
Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте
Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.

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