Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте, который поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.
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Приметы и советы
Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля Народный календарь. Как умилостивить водяного на Никиту Водопола, 16 апреля Народный календарь. Как подготовиться к рыбалке на Тита Ледолома, 15 апреля Народный календарь. Как найти счастье 14 апреля Народный календарь. Как избавиться от бесплодия на Ипатия Чудотворца, 13 апреля
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