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Инфекционист Малышев призвал дачников быть осторожнее на майских праздниках из‑за клещей

Ирина Игнатенко
Общество
Инфекционист Малышев призвал дачников быть осторожнее на майских праздниках из‑за клещей
Фото: shutterstock

Тем, кто отправится на майские праздники на дачу или в поездку, следует быть осторожными из-за клещей. Особенно это касается тех, кто собирается съездить на Алтай, на Дальний Восток, в Западную и Восточную Сибирь. Об этом рассказал инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что случаи укусов клещей фиксируют и в зимнее время года, но особенно они активны в летний период.

Специалист добавил, что прививки рекомендуется делать тем, кто планирует поездку в районы, где наблюдается повышенная численность клещей, переносящих вирусы. Стоит ознакомиться с информацией из открытых источников и принять решение по поводу вакцинации.

Малышев напомнил, что не все клещи являются переносчиками заболеваний, но обращаться за медицинской помощью после укуса стоит в любом случае, передает РИАМО.

В начале апреля стало известно, что в Азиатской части России был обнаружен новый вирус Хасеки, передающийся через укус клеща. В настоящее время не существует вакцины от данного вируса, передает Царьград.

Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

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