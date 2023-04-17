Терапевт Малышева раскрыла влияние очистителей воздуха на здоровье

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Использование очистителей воздуха может привести к аритмии, а также увеличить риск развития онкологии. Об этом рассказала врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово» на Первом канале.

По ее словам, очистители воздуха, такие как ионизаторы и озонизаторы, лучше не использовать. Это связано с тем, что ионы соединяются с пылью и позднее оседают в легких и гортани.

Кроме того, очистители воздуха влияют на сердечный ритм. В дальнейшем это может привести к развитию аритмии, предупредил соведущий Малышевой, кардиолог Герман Гандельман.

— Когда мы находимся под постоянным воздействием озона, окислительный стресс в нашем организме увеличивается — это мешает нашему сердцу работать в правильном ритме, — сказал он.

Помимо этого, воздействие озона может вызвать развитие онкологии. Особому риску подвергаются легкие, желудочно-кишечный тракт и печень, рассказали в эфире передачи.

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