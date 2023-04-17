В Госдуме попросили Генпрокуратуру запретить концерты Jah Khalib

Фото: Youtube / Jah Khalib

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в понедельник, 17 апреля, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой запретить концерты рэпера Jah Khalib, которого она обвиняет в поддержке ВСУ.

— Музыкант Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины, планирует концерты 23 апреля в Москве, 25 апреля в КСК «М-1 Арена» (Санкт-Петербург) и 25 ноября в «Барвиха Luxury Village», — заявила депутат.

Лантратова напомнила, что рэпер в своем микроблоге публиковал запись о том, что он посетил Киев, а самих украинцев он называл героями. Депутат посчитала, что такие высказывания являются поддержкой ВСУ, и призвала Генпрокуратуру проверить их, а также запретить концерты рэпера.

С этой же просьбой она обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, передает РИА Новости.

Помимо этого, российского актера Данилу Козловского проверят по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации армии России. Он также обвинил актера в том, что он якобы сбежал из России в США

В ответ на это актер заявил, что у него нет второго гражданства, а в Соединенных Штатах живет только его дочь. Козловский заявил, что доносы, ненависть к другим и «охота на ведьм» не имеют никакого отношения к патриотизму.