Мобилизационная проверка в Польше коснется 230 тысяч человек

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В Польше стартовала масштабная мобилизационная проверка, которая затронет как минимум 230 человек. Об этом заявили в министерстве национальной обороны страны.

— Началась военная квалификация проверка, которая будет охватывать около 230 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в целом в Польше не введена обязательная военная служба. Однако военные ведомства периодически проверяют, какие возможности в плане обороны есть у страны на данный момент.

Известно, что под текущую проверку попадет мужское население, родившееся в 2004 году. Проверять будут также мужчин, которые родились в период с 1999 по 2003 годы, но до сих пор не получили категорию годности к службе.

Те же поляки, которых за последние несколько лет признали негодными медкомиссии, должны будут еще раз пройти освидетельствование, передает РИА Новости.

В начале декабря Министерство обороны Польши сообщило, что на действительную военную службу в 2023 году могут быть призваны 250 тысяч солдат запаса, которые не старше 55 лет и не выполняют каких-либо важных функций. Мужская часть населения страны начала саботировать выдачу повесток. Резервисты призывного возраста стали массово уезжать из республики. За последние несколько недель Польшу покинуло около 70 тысяч мужчин призывного возраста.