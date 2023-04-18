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«Везучие люди»: к представителям каких знаков зодиака деньги текут рекой

Дарья Муромская

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Общество
«Везучие люди»: к представителям каких знаков зодиака деньги текут рекой
Фото: shutterstock

Представители некоторых знаков зодиака оказываются гораздо успешнее в финансовых делах. Таролог Галина Янко рассказала «Вечерней Москве», кому больше везет в деньгах.

Телец

Тельцы — очень везучие люди. Причина в том, что планета Венера является управителем этого зодиака и это дает им много удачи. Тельцы всегда лезут из кожи вон, чтобы достичь своих целей. Поэтому они обладают большим богатством и пользуются большим количеством материальных благ. Согласно астрологии, Тельцы достигают материального успеха в молодом возрасте, а к зрелому и вовсе в одиночку содержат целые семьи.

Лев

Львы известны своей приспособляемостью. Солнце — правящая планета этого знака зодиака — разжигает в них желание достичь денег, славы и влияния, которое они всеми способами реализуют. Львы очень целеустремленные и знают, как выделиться в толпе или в жесткой конкуренции. Из них получаются хорошие лидеры команды, и благодаря этим качествам они могут стать богатыми уже в очень молодом возрасте.

Дева

Девы часто жаждут власти в своей сфере деятельности, стараясь урвать любую возможность добиться успеха в карьере и опередить своих коллег. Они стремятся получить финансовое вознаграждение, чтобы, когда придет время повышения, они первыми ухватились за него, а когда придет время выйти на пенсию, они могли ни в чем себе не отказывать. На протяжении всей жизни у них будут тайные ячейки с облигациями, инвестициями и сбережениями, к которым не будут допущены даже их дети.

Стрелец

Финансовая безопасность приносит Стрельцам огромное удовлетворение. С юных лет они направляют свои усилия на достижение академических успехов, чтобы накопить материальные блага. Несмотря на то, что они умеют завершать проекты с бешеной скоростью, их навыки работы в команде нуждаются в улучшении, поскольку им необходимо забирать себе всю славу без постоянной неуверенности в том, что кто-то отнимет у них шанс оказаться в центре внимания.

Козерог

Козероги слишком серьезно относятся к своей работе или бизнесу. Это происходит потому, что они одержимы идеей получения прибыли, и их не волнует, если это происходит за счет недостатка в других сферах жизни. Если кому-то из них не удастся добиться успеха в выбранной сфере, они будут рассматривать брак и выгодную супружескую пару как средство достижения финансового процветания. Эти люди обычно очень проницательны, так что добиваются завидного положения.

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