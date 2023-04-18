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Приметы и советы

Рыбак Медведев рассказал, где ловить корюшку в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Рыбак Медведев рассказал, где ловить корюшку в Петербурге
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сезонные точки по продаже корюшки открылись в 11 районах Санкт-Петербурга. Рыбак Михаил Медведев рассказал, как и где выловить рыбу самостоятельно, не покидая границы мегаполиса.

Эксперт рассказал, что самое большое количество рыбы можно поймать напротив бывшей тюрьмы «Кресты».

— Если точнее, то от Финляндского вокзала до СИЗО. Ловить рыбу можно подъемником диаметром до одного метра, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

При этом Медведев отметил, что в ближайшие годы корюшки в акватории Невы и Финского залива может стать существенно меньше. Он пояснил, что в городе ежедно происходит массированная засыпка территории. Икра корюшки развивается на дне, потом вылупляются личинки из икры. В этот период в городе начинают мутить воду, а в мутной воде не развивается фито- и зоопланктон, необходимый личинкам для питания.

Ранее Комитет имущественных отношений Санкт‑Петербурга согласовал более 40 официальных точек по продаже корюшки. Работать точки будут в 12 районах до 31 мая, передает газета «Петербургский дневник».

Председатель «Питерского клуба рыбаков» Тамара Ортикова рассказала, что рыбы в водоемах Северной столицы много, но не вся она пригодна в пищу.

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