Алиев поставил проживающих в Карабахе армян перед выбором

Фото: Администрация президента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором — принять гражданство республики или искать другое место для проживания. Об этом сам президент заявил в прямом эфире во вторник, 18 апреля.

— Армения, которая раньше говорила «Карабах — это Армения и точка», сегодня должна повторить наши слова: «Карабах — это Азербайджан и точка, — заявил Алиев.

По его словам, выбор, который поставлен им перед этническими армянами Карабаха, очень демократичен. Кроме того, азербайджанский лидер подчеркнул, что Нагорный Карабах — это внутреннее дело государства, в которое не должны вмешиваться другие страны, передает Demokrat.az.

В начале декабря прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту в российский МИД. В ней говорится, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе произошел инцидент у месторождений Гызылбулаг и Дамирли.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.