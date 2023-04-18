Система ПВО Patriot с ракетами прибыла на Украину

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Система противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставлена на территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии во вторник, 18 апреля.

В обновленном перечне, где на регулярной основе публикуются сведения о военной поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказанной немецкой стороной, говорится, что Берлин передал Киеву систему противовоздушной обороны Patriot с необходимыми снарядами.

Помимо этого, ВСУ получили от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros. Таким образом, в настоящее время украинская армия в общей сложности обладает 76 подобными грузовиками.

Также Киев принял еще две машины погранохраны. Всего же ВСУ получили от Германии 124 таких автомобиля, говорится на сайте немецкого правительства.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут передавать ВСУ оружие не более девяти месяцев, потому как их собственные запасы почти на исходе. Эксперт считает, что после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.