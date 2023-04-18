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Более 770 станций велопроката будут работать в Москве в этом году

Марьяна Шевцова
Город
Более 770 станций велопроката будут работать в Москве в этом году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице готовятся к открытию нового велосезона. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В этом году для пользователей будут работать 776 станций с электрическими и механическими велосипедами.

— Москва должна быть территорией здорового образа жизни, чтобы можно было гулять, заниматься спортом, кататься на велосипеде. Поэтому мы готовимся к новому сезону городского велопроката, — рассказал Максим Ликсутов.

По его словам, для аренды в этом году будут доступны свыше 10 тысяч велосипедов, из них более 6 тысяч — механические модели и более 4 тысяч — современные электрические.

— Большинство поездок в Москве сегодня совершаются с транспортной целью: доехать до метро, работы, места встречи. В среднем городской велосипед арендуют на 30 минут, а проезжают три километра, — уточнил заместитель мэра.

В этом сезоне также презентуют новую модель электровелосипеда 2.0. В Департаменте транспорта пояснили, что электровелостанции для них не нужны — начинать и завершать поездки можно будет на городских велопарковках. Еще одно отличие такого велосипеда — система-ассистент, которая помогает крутить педали и разгоняться до 25 км/ч — это максимальная скорость для обеспечения вашей безопасности и других пешеходов. По ее достижении мотор автоматически отключается.

Транспорт Велосипеды Максим Ликсутов
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