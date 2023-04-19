Эрдоган: Путин по видеоконференции поучаствует в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

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Президент России Владимир Путин 27 апреля поучаствует в торжественной церемонии завоза первого ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Российский лидер присоединиться к мероприятию в режиме видеоконференции, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Дай Бог, 27 апреля на АЭС «Аккую» состоится церемония завоза ядерного топлива, тем самым АЭС получит ядерный статус. Уважаемый господин Путин подключится к церемонии в режиме видеоконференции, — сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.

Ядерное топливо завезут на площадку, где сейчас проводится сооружение будущей АЭС. Для топлива там уже построено специальное хранилище. Этот момент станет для Турции историческим, поскольку страна впервые в истории получит собственную атомную энергетику, передает РИА Новости.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган предполагал, что его российский коллега Владимир Путин может лично прибыть в Турцию, чтобы поучаствовать в церемонии. Глава Турции отмечал, что АЭС строится при участии специалистов из России. Согласно планам, АЭС сможет покрыть примерно 10% всех запросов турецких граждан на электроэнергию. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.