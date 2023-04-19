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Овчинский: Столичный институт авиационного моторостроения расширил опытное производство

Полина Французова
Город
Овчинский: Столичный институт авиационного моторостроения расширил опытное производство
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Новый участок опытного производства площадью три тысячи квадратных метра ввели в эксплуатацию в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). В новом помещении разместили современное станочное оборудование, которое позволит расширить номенклатуру продукции и создавать конструктивно более сложные изделия. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Все отечественные авиадвигатели создавались при непосредственном участии ЦИАМ и проходили доводку на стендах института.

— Площадь опытно-экспериментального производства научного института увеличилась больше чем на три тысячи квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики
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Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

С 2021 года ЦИАМ имеет статус промышленного комплекса, благодаря которому получает значительные налоговые льготы и сэкономленные средства может направить на модернизацию и развитие производства. Так, открытие нового участка позволит расширить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей. Опытное производство является завершающей стадией опытно-конструкторских или научно-исследовательских работ по созданию новых видов продукции или технологических процессов. Как уточнили на предприятии, для изготовления любой детали авиадвигателя требуется высокоточное и высокопроизводительное оборудование.

— Наш институт непосредственно работает с высокими технологиями, здесь они рождаются и получают «путевку в жизнь». Основная задача преобразований — это соответствие современным требованиям и стандартам с заделом на будущее, что дает возможность нашему опытному производству на высоком инженерно-техническом уровне реализовывать «в железе» сложные изделия, — прокомментировал генеральный директор ЦИАМ Андрей Козлов.

Производственные мощности предприятия позволяют закрывать все потребности подразделений института, задействованных в испытаниях, а также сторонних предприятий, которые заказывают услуги по проектированию и изготовлению деталей и узлов различной сложности. В конструкторском бюро разрабатывают различную станочную оснастку, на 3D-принтере печатают нестандартные детали из различных металлов и сплавов: корпуса сложной конфигурации, турбинные моноколеса, сопловые и рабочие лопатки турбин и многое другое. На предприятии также освоили лазерную сварку, наплавку и резку металла, активно внедряют работы с портальной измерительной машиной.

Предприятие входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Это единственная в стране научно-исследовательская организация, где проводят комплексные научные исследования и научное сопровождение разработок в области авиационного двигателестроения.

Производство Владислав Овчинский Москва
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