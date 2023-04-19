ФСБ пресекла попытку диверсии на объекте энергосистемы в Керчи

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины и РФ, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 19 апреля.

— Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения, — говорится в сообщении.

Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителя СБУ. Именно они и координировали преступную деятельность задержанного.

Мужчину арестовали и предъявили обвинения по статьям за приготовление к диверсии и незаконное хранение взрывчатки. За данные преступления ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения, передает РИА Новости.

Еще одного диверсанта задержали в феврале. Мужчина попытался вывести из строя участок Свердловской железной дороги в Нижневартовске. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии».