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ФСБ пресекла попытку диверсии на объекте энергосистемы в Керчи

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ пресекла попытку диверсии на объекте энергосистемы в Керчи
Фото: kotlovka.mos.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали гражданина Украины и РФ, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 19 апреля.

— Предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения, — говорится в сообщении.

Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителя СБУ. Именно они и координировали преступную деятельность задержанного.

Мужчину арестовали и предъявили обвинения по статьям за приготовление к диверсии и незаконное хранение взрывчатки. За данные преступления ему грозит от 20 лет до пожизненного заключения, передает РИА Новости.

Еще одного диверсанта задержали в феврале. Мужчина попытался вывести из строя участок Свердловской железной дороги в Нижневартовске. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение диверсии».

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