Овчинский: В Москве разработали и испытали беспроводную систему мониторинга персонала

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

«Концерн Гудвин», который имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработал локальную беспроводную систему мониторинга персонала. Разработку можно быстро развернуть на объекте без использования инфраструктурного оборудования. Предполагается, что она поможет поддерживать связь с сотрудниками без подключения к интернету и мобильной связи. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия ОЭЗ Москвы предлагают рынку различные инновационные решения, в том числе в области промышленного интернета вещей.

— Один из резидентов, вложивший в создание производства на территории ОЭЗ более 100 миллионов рублей, разработал новую локальную беспроводную систему мониторинга персонала, которая позволяет оперативно связаться с сотрудником в полевых условиях для контроля и корректировки поставленных задач, предупредить его о возможных угрозах, дать указания по дальнейшим действиям, — рассказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что инновация будет прежде всего востребована в нефтегазовой, энергетической, строительной отраслях, где производственные объекты зачастую располагаются в труднодоступных местах без наличия сотовой связи.

Для развертывания системы требуются только многофункциональные трекеры и мобильное приложение на смартфоне или планшете.

У руководителя, бригадира, администратора или другого ответственного лица находится мастер-трекер, который получает пакеты данных со всех остальных трекеров в системе, они раздаются рабочим, сотрудникам, участникам мероприятия. Полученные данные отражаются на экране смартфона или планшета. Руководители могут направить текстовые сообщения на маячки рабочих, в свою очередь сотрудники имеют возможность отправки сигнала SOS на устройство руководителя.

— Компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» в 2019 году. Сейчас она занимает около 1,3 тысячи квадратных метров на территории площадки «Печатники». Компания создала около 80 рабочих мест. Использование изобретения обеспечит координацию действий сотрудников и мониторинг безопасности условий труда, — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Новинка позволяет отслеживать местоположение сотрудника, его активность, удары и падения, обездвиженность, частоту сердечных сокращений, наличие средств индивидуальной защиты, атмосферное давление, индекс качества воздуха, показатели концентрации газов с персонального газоанализатора. Система успешно прошла испытания на открытой местности в Московской области, где было определено максимальное расстояние между устройствами руководителя и рабочих в различных условиях. Соединение сохраняется на расстоянии до 600 метров в условиях прямой видимости, а также при перемещении мастер-трекера на транспортном средстве.

Резиденты особой экономической зоны имеют право на значительные льготы. Компании на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента – эти средства идут в федеральный бюджет. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ «Технополис Москва» действует режим свободной таможенной зоны.