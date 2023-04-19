Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Открылась регистрация на московский весенний велофестиваль, который состоится 21 мая. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Велофестиваль — это масштабный городской праздник в поддержку развития велосипедной культуры. Ежегодно в наших веломероприятиях участвуют около 100 тысяч человек. Первый в этом году велофестиваль состоится 21 мая — приглашаю всех, приезжайте с друзьями и семьями, — сказал он.

Регистрация на велофестиваль нужна, чтобы получить индивидуальный номер участника, который можно распечатать и прикрепить на свой костюм или велосипед. Кроме того, желающие могут испытать удачу в онлайн-лотерее, где разыграются призы от партнеров проекта и брендированные наборы от организаторов велофестиваля.

Участники стартуют 21 мая в 13:00 на проспекте Академика Сахарова и проедут 16 километров по Садовому кольцу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году в столице прошло три масштабных велосипедных праздника, а общая протяженность маршрутов составила 65 километров. У каждого из фестивалей были рекордные показатели по числу участников и своя уникальная концепция.