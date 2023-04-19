Профессор вирусологии Чепурнов оценил эффективность современных вакцин от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что эффективность современных вакцин от коронавируса в настоящее время существенно снизилась.

По словам эксперта, эффективность вакцин ослабела в 37 раз. Это происходит из-за того, что изменяется антигенный портрет. Но все же, добавил Чепурнов, вакцины защищают от серьезных осложнений.

Эксперт посоветовал вакцинироваться «Спутником V», передает НСН.

В свою очередь врач Андрей Осипов сообщил, что осенью или зимой может произойти новая вспышка COVID-19. Он призвал соблюдать меры предосторожности и не забывать про своевременную ревакцинацию, передает Царьград.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».