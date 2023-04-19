Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Профессор вирусологии Чепурнов оценил эффективность современных вакцин от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Профессор вирусологии Чепурнов оценил эффективность современных вакцин от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что эффективность современных вакцин от коронавируса в настоящее время существенно снизилась.

По словам эксперта, эффективность вакцин ослабела в 37 раз. Это происходит из-за того, что изменяется антигенный портрет. Но все же, добавил Чепурнов, вакцины защищают от серьезных осложнений.

Эксперт посоветовал вакцинироваться «Спутником V», передает НСН.

В свою очередь врач Андрей Осипов сообщил, что осенью или зимой может произойти новая вспышка COVID-19. Он призвал соблюдать меры предосторожности и не забывать про своевременную ревакцинацию, передает Царьград.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

Вакцинация Коронавирус Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте