Центр госуслуг в Москворечье-Сабурове открылся после капремонта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Пролетарский проспект, 18 Карта всех событий

Центр «Мои документы» района Москворечье-Сабурово открылся после капитального ремонта. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня в районе Москворечье-Сабурово открылся после капитального ремонта первый в этом году центр госуслуг. Современные дизайнерские решения позволили сделать помещение более светлым и просторным. В офисе появился отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака, мини-кафетерий «Мой кофе», а также современный диагностический комплекс, — сказала она.

Отмечается, что посетители могут зарядить телефон, отдохнуть, заполнить заявление и выпить кофе. Офис усовершенствован для комфортного пребывания маломобильных граждан, а для детей сделана игровая зона.

Кроме того, при помощи диагностического центра можно проверить состояние здоровья: определить уровень насыщения организма кислородом, состав тела, артериальное давление, измерить пульс, оценить функцию внешнего дыхания и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце, передает официальный сайт мэра Москвы.

Почти 500 тысяч москвичей проверили здоровье в центрах госуслуг «Мои документы» в современном диагностическом комплексе. После обследования каждый желающий может получить персональные рекомендации по правильному питанию.