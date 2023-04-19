Врач Савельева рассказала, как защититься от укусов клещей

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При посещении мест, где могут быть клещи, рекомендуется надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами и тесно прилегающую к телу, чтоб было легко заметить насекомых. Об этом в среду, 19 апреля, рассказала врач — старший терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева.

— Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и еще один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами, — сказала она.

Врач отметила, что место для отдыха или ночного сна на природе нужно освободить от веток и сухой травы в радиусе 20–25 метров. Также для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, дома следует тщательно осмотреть одежду и белье, а после постирать и высушить. Специалист призывает при обнаружении клеща немедленно обращаться в травмпункт, передает «Газета.ru».

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