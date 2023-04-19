Незаконная реконструкция здания XIX века пресечена в Нижегородском районе

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Москва, Карачаровское шоссе, 15с1 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконно возведенные пристройки к нежилому зданию 1900 года постройки на Карачаровском шоссе, д. 15, стр. 1. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

— Объекты отсутствовали в исходной технической документации, проектная документация и разрешение на реконструкцию здания также не оформлялись. Здание оформлено в собственность, поэтому вопрос законности его реконструкции был рассмотрен в судебном порядке, — рассказал он.

По словам Ивана Боброва, общая площадь пристроек достигала 631 квадратного метра. Суд признал незаконными возведенные надстройки и постановил снести их. Собственник самостоятельно демонтировал объекты и вернул зданию его исторический вид.

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