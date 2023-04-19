Политолог Светов оценил перспективы сотрудничества между Россией и Турцией

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О том, какое политическое значение может иметь открытие АЭС в Турции и участие президента РФ Владимира Путина в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», рассказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, полноценным союзником России президент Реджеп Тайип Эрдоган не станет, и больше всего сейчас Турции может подойти название «дружественная страна». Политолог напомнил, что Турция — член НАТО и подписала множество соглашений с США.

— Эрдоган — союзник ситуативный: там, где надо, он будет с нами дружить, там, где он считает, что это не выгодно, — не будет, — отметил политолог в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что Путин может принять участие в мероприятии, чтобы поддержать Эрдогана перед президентскими выборами. Кроме того, атомная промышленность чрезвычайно важна для России, а страны Запада активно препятствуют ее развитию.

Эрдоган также сообщил о намерении Путина участвовать в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». Предполагается, что он примет участие в мероприятии по видеосвязи, передает ФАН.

До этого Эрдоган предполагал, что Путин может лично прибыть в Турцию, чтобы поучаствовать в церемонии.