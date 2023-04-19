Опрос показал, сколько росияне тратят на непредвиденные расходы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько денег россияне тратят в месяц, если сталкиваются с непредвиденными расходами. Большинство респондентов рассказали, что на непредвиденные расходы они тратят от шести до пятнадцати тысяч рублей. Так ответили 42 процента опрошенных.

При этом 37 процентов опрошенных тратят до пяти тысяч рублей, а 12 процентов — от шестнадцати до тридцати тысяч рублей. Превышают сумму непредвиденных расходов в 30 000 рублей более шести процентов опрошенных.

Наиболее популярная статья непредвиденных трат — медицинские расходы. Так ответили 57 процентов респондентов. На втором месте — ремонт и покупка бытовой техники. Также часто непредвиденные траты связаны с покупкой обуви и одежды, передает RT.

Основатель школы финансовой грамотности Наталия Иванова рассказала, как правильно откладывать деньги на будущее. Для начала нужно сопоставить доходы и расходы. Если траты превышают приход денег, то нужно установить, почему бюджет скатывается в минус.

Стоит перераспределить траты, следует отказаться от ненужных покупок. Также нужно завести карты с кешбэком, получать налоговые вычеты.