Мероприятия проектов российского общества «Знание» пройдут до конца года

Фото: patriarchia.ru

До конца года в стране пройдут разнообразные мероприятия в рамках проектов российского общества «Знание».

Так, с марта по декабрь проходит церемония вручения одноименной просветительской премии, учрежденной для признания достижений российских деятелей просвещения, педагогов, лекторов и авторов. Торжественная церемония награждения пройдет 30 ноября.

Масштабный интеллектуальный турнир «Лига знаний: школы и колледжи» для школьников и студентов колледжей от 14 до 18 лет проходит с марта по июль. До 27 апреля еще можно подать заявку на участие.

В мае пройдет финал всероссийского конкурса «Лига лекторов» для начинающих и профессиональных лекторов со всей страны. Также в мае начнется прием заявок на участие в четвертом сезоне конкурса.

С апреля по июнь идет прием заявок на участие в проекте «Знание. Театр», который направлен на просвещение молодежи через вовлечение в театральную деятельность. Шорт-лист проекта будет опубликован 15 августа.

Кроме того, с апреля по май проходит кинофестиваль проекта по поддержке документальных фильмов «Умное кино». Также кинопоказы в рамках проекта пройдут в течение года по всей стране.