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AT: Попытка НАТО помочь Украине захватить Крым станет красной чертой для России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
AT: Попытка НАТО помочь Украине захватить Крым станет красной чертой для России
Фото: Unsplash

В случае если Соединенные Штаты и другие страны — участницы Североатлантического альянса попытаются помочь Вооруженным силам Украины захватить Крымский полуостров, для России это станет пересечением красной черты. Об этом заявил обозреватель Уве Парпарт в колонке для издания Asia Times.

— Чтобы дать шанс широко разрекламированному наступлению на юге, Украине и ее ближайшим союзникам, США и Великобритании, необходимо будет снести Керченский мост, чтобы отрезать от материковой части России доступ в Крым, — отметил эксперт.

Он также добавил, что если бы в подобной операции была задействована дальнобойная артиллерия западного военно-политического блока, то «российская красная черта вполне могла бы быть пересечена».

Колумнист считает, что успешное наступление украинской армии на юге маловероятно, поскольку у ВСУ мало боеприпасов и много потерь, говорится в статье.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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