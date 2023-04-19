Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Сами наказали себя»: Валерия раскритиковала уехавших из России артистов

Динара Кафискина
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Сами наказали себя»: Валерия раскритиковала уехавших из России артистов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певица Валерия обрушилась с критикой на артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции. В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что общество уже не примет таких людей обратно.

— Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно, — поделилась она.

По мнению Валерии, покинувшие страну артисты оказались невостребованными за границей, где уже есть свои звезды. Певица также заметила, что эту тему не стоит так часто вспоминать.

Валерия отмечает юбилей — 55-летие. Исполнительнице уже много лет удается оставаться одной из самых популярных артисток на российской эстраде. О том, как она будет отмечать такую дату, о личной жизни и карьере Валерия рассказала «ВМ» в интервью.

Знаменитости Россия Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте