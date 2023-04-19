«Сами наказали себя»: Валерия раскритиковала уехавших из России артистов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Певица Валерия обрушилась с критикой на артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции. В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что общество уже не примет таких людей обратно.

— Я не раз говорила: те, кто уехал, уже сами наказали себя. Выбор сделан, и здесь они уже точно не смогут работать и жить как раньше. Общество их уже не примет обратно, — поделилась она.

По мнению Валерии, покинувшие страну артисты оказались невостребованными за границей, где уже есть свои звезды. Певица также заметила, что эту тему не стоит так часто вспоминать.

Валерия отмечает юбилей — 55-летие. Исполнительнице уже много лет удается оставаться одной из самых популярных артисток на российской эстраде. О том, как она будет отмечать такую дату, о личной жизни и карьере Валерия рассказала «ВМ» в интервью.