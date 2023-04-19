Скоро в интернете: вся «Вечерка» за 100 лет

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сегодня в стенах редакции «Вечерней Москвы» произошло событие, важное как для нашей газеты, так и для всех читателей. В общем, так: теперь все номера «Вечерки» за 100 лет ее жизни, с 1923 по 2023 год, будут оцифрованы и доступны!

Команде под руководством главного редактора газеты Александра Куприянова, пришедшей в 2011 году для перезапуска газеты, пришлось непросто: любимая москвичами «Вечерка» переживала глубокий кризис. Помимо ребрендинга издания, осуществленного при поддержке правительства Москвы, коллективу пришлось латать дыры не только в контенте, а, по сути, в собственной истории.

Но за эти годы в редакции появился собственный музей, восстановлены все «белые пятна» в ее истории. Но вот полного газетного архива у редакции, представьте, так и не было.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Готовясь к столетию газеты и бесконечно обращаясь к материалам «Вечерки» из прошлого, мы и сами испытывали трудности и не могли помочь тем исследователям, которые мечтали посмотреть архивы. И вот — событие! В Российской государственной библиотеке (РГБ) и ее подразделении, Национальной электронной библиотеке (НЭБ), начали оцифровывать наш архив.

— «Вечерняя Москва» — это гораздо больше, чем просто газета, а Ленинка — гораздо больше, чем просто библиотека, — заметил гендиректор РГБ Вадим Дуда перед подписанием соглашения о сотрудничестве. — Для нас огромная честь сделать так, чтобы все номера газеты, которой исполняется в этом году 100 лет, стали доступны для читателей не только в нашем хранилище в Химках, но и в интернете.

Поблагодарив за бесценный подарок, гендиректор «Вечерки» Георгий Рудницкий сказал в ответ:

— Это очень облегчит работу наших сотрудников. И нам с главным редактором «Вечерней Москвы» Александром Куприяновым люди не раз говорили о том, что выписывали газету годами, и иметь возможность прикоснуться к ней, перечитать не выходя из дома — это огромный шаг вперед!

Ссылка на коллекцию «ВМ» доступна на сайте Национальной электронной библиотеки, она будет пополняться в течение года.