Три километра перильных ограждений заменят на мостах и в тоннелях Москвы в 2023 году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2023 году в столице заменят три километра перильных ограждений на различных инженерных сооружениях. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы будут проходить на 37 мостах, эстакадах и путепроводах, в том числе на Братеевском автодорожном мосту через Москву-реку, Новорублевском через реку Сетунь, Таможенном и Салтыковском мостах через Яузу. Также перильные заграждения заменят на путепроводах Михайловском, Варшавском через МКАД и на улице Маршала Неделина, а также на Рижской эстакаде и разворотном тоннеле Ленинского проспекта в районе Теплостанского проезда.

На объектах будет работать бригада из пяти человек. Поврежденные и деформированные секции частично или полностью заменят. Отмечается, что перильные ограждения специалисты обновляют с апреля по октябрь, а в холодное время года проводят ремонт, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин анонсировал строительство нескольких масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.