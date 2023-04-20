Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три километра перильных ограждений заменят на мостах и в тоннелях Москвы в 2023 году

Никита Худяков
Город
Три километра перильных ограждений заменят на мостах и в тоннелях Москвы в 2023 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2023 году в столице заменят три километра перильных ограждений на различных инженерных сооружениях. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы будут проходить на 37 мостах, эстакадах и путепроводах, в том числе на Братеевском автодорожном мосту через Москву-реку, Новорублевском через реку Сетунь, Таможенном и Салтыковском мостах через Яузу. Также перильные заграждения заменят на путепроводах Михайловском, Варшавском через МКАД и на улице Маршала Неделина, а также на Рижской эстакаде и разворотном тоннеле Ленинского проспекта в районе Теплостанского проезда.

На объектах будет работать бригада из пяти человек. Поврежденные и деформированные секции частично или полностью заменят. Отмечается, что перильные ограждения специалисты обновляют с апреля по октябрь, а в холодное время года проводят ремонт, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин анонсировал строительство нескольких масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Тоннели Мосты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте