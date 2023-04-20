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Сергей Собянин пригласил горожан посетить акции «День без турникетов» и «Открой#Моспром»

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин пригласил горожан посетить акции «День без турникетов» и «Открой#Моспром»
Фото: Сайт Сергея Собянина

В рамках проектов «День без турникетов» и «Открой#Моспром» столичные предприятия проведут дни открытых дверей для горожан. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 апреля.

— Свои двери открывают свыше 800 промышленных площадок и малых предприятий, представляющих десятки самых разных отраслей — от пищевой до космической. Экскурсантов ждут на часовом заводе «Ника», в киностудии «Союзмультфильм», на заводе по производству готовых модулей для строительства квартир «МонАрх», — рассказал он.

В этом году в акции впервые примут участие новый дата-центр DataLine («Ростелеком»), инжиниринговая компания полного цикла «Карфидов Лаб», инженерно-технологическая компания «Механика», научно-лабораторный комплекс Chromolab и многие другие неожиданные площадки.

Перед посещением площадки необходимо пройти предварительную регистрацию на сайтах проекта. Принять участие можно также в онлайн-формате, написал Собянин в своем блоге.

На какие еще мероприятия можно сходить в апреле — в материале «Вечерней Москвы».

Первая в этом году акция «День без турникетов» прошла с 30 марта по 1 апреля. Горожане посетили свыше 140 площадок столичных технопарков, мастерских и предприятий.

День открытых дверей День без турникетов Москва Сергей Собянин
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