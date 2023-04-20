Заммэра Сергунина рассказала о развитии культурного волонтерства в Москве

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве уже не первый год развивается культурное направление волонтерства. Благодаря этому жители столицы могут поучаствовать в организации кино- и театральных фестивалей, оцифровке библиотечных фондов, проведении выставок и форумов. Сегодня более 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни столицы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Они помогают театрам, музеям и усадьбам уделять внимание каждому посетителю. Заботясь о туристах, поддерживают гостеприимную атмосферу в городе. Благодаря многообразию площадок москвичи могут выбрать занятие по душе и найти единомышленников, — отметила представитель мэрии.

1/3 Фото: Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Волонтеры культуры координируют посетителей на театральных фестивалях и кинопоказах. Также они помогают разрабатывать новые и дополнять существующие туристические маршруты, готовят экскурсионные программы и сопровождают гостей столицы.

Запись в команду волонтеров культуры открыта на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Присоединиться к ней могут все желающие старше 14 лет.

Большинство участников движения — жители столицы в возрасте 19–35 лет (35,4 процента), на втором месте — горожане 36–54 лет (28,6 процента). На молодежь от 14 до 18 лет приходится 22,3 процента, еще 13,7 процента — люди старше 55 лет. Женщины (76 процентов) интересуются этим направлением активнее мужчин.

У ряда городских организаций есть свои волонтерские центры. Например, в Музее Победы центр функционирует уже свыше пяти лет.

Его актив составляют порядка 80 человек, но в деятельность учреждения вовлечено значительно больше активных москвичей. По словам координатора волонтерского центра Музея Победы Елены Кизяковой, в настоящее время учреждение ищет помощников на майские праздники.