СК подтвердил смерть шести детей в психоневрологическом интернате в Петербурге

Фото: СК РФ

По факту смерти шести детей в психоневрологическом интернате в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГСУ СКУ России по региону.

По данным следствия, сотрудники учреждения выполняли свои обязанности ненадлежащим образом, что стало причиной гибели в прошлом году шести постояльцев. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления, — заключили в ведомстве.

О гибели детей заявила правозащитница, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. По ее словам, в учреждении систематически нарушаются права сирот: там не хватает рук для ухода, а воспитанники истощены из-за плохого питания.

В свою очередь детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова после обращения Федермессер заявила, что проведет соответствующую проверку.