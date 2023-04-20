Двухэтажное дореволюционное здание восстановили в Замоскворечье

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

1-й Щипковский переулок, дом 16, строение 1 Карта всех событий

В районе Замоскворечье завершилось восстановление фасада двухэтажного дореволюционного здания. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— В фокус внимания ведомства попало здание 1917 года постройки площадью около 620 квадратных метров. Наши специалисты совместно с правообладателем объекта согласовали проведение соответствующих работ. При этом для возвращения зданию вида, максимально близкого к исходному, он восстанавливал его в соответствии с имеющимися историческими материалами, — рассказал Бобров.

Исторический объект расположен по адресу 1-й Щипковский переулок, дом 16, строение 1. В данный момент фасад здания восстановлен, специалисты завершают внутренние работы.

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