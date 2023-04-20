Театр «Мост» запустит «Квартирники на Новинском»

Фото: Елена Лапина / театр «Мост»

Московский театр «Мост» в апреле запустит проект «Квартирники на Новинском». Это тематические акустические концерты в «домашних аранжировках», а также экспериментальные показы от молодых режиссеров и актеров — эскизы спектаклей и литературно-музыкальные перформансы.

Темой первого квартирника «Хочу на дачу», который пройдет 22 апреля и 20 мая, станет дачный отдых. В основе представления — музыкальные композиции и тексты известных авторов.

Квартирники будут проходить по субботам раз в месяц на Новой сцене театра «Мост» на Новинском бульваре.

Ранее в театре «Мост» анонсировали юбилейные показы спектакля-дилогии «Книга судеб», которому в этом году исполнилось 20 лет.