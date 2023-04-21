Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля
Фото: Unsplash

Православная церковь 24 апреля чтит память священномученика Антипы, епископа Пергамского. Он был учеником самого Иоана Богослова. Считается, что за отказ поднести жертвы языческим богам и прекратить проповедь о Христе Антипу подвергли жестокой казни в медном быке.

Наши предки называли этот день Антипа Половод, или же Антипа Водогон, ведь именно в это время половодье было на самом пике. Люди так и говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось.

В народе верили, что Антипа — целитель болезней и утешитель зубной боли. Чтобы избавиться от последней, нужно было положить на больной зуб серебряную монетку. Через какое-то время ее доставали, сверлили маленькую дырочку и вешали такую заговоренную монету на икону Антипы. Считалось, что так святой быстро уймет любую боль.

Приметы погоды:

Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно.

Снег после половодья — большое для озими невзгодье.

Метель на Антипа предвещает, что весна будет холодная.

Именины отмечают: Антип, Иван, Яков.

Здоровье Православие Народный календарь весна Зубы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте