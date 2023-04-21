Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля
Православная церковь 24 апреля чтит память священномученика Антипы, епископа Пергамского. Он был учеником самого Иоана Богослова. Считается, что за отказ поднести жертвы языческим богам и прекратить проповедь о Христе Антипу подвергли жестокой казни в медном быке.
Наши предки называли этот день Антипа Половод, или же Антипа Водогон, ведь именно в это время половодье было на самом пике. Люди так и говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось.
В народе верили, что Антипа — целитель болезней и утешитель зубной боли. Чтобы избавиться от последней, нужно было положить на больной зуб серебряную монетку. Через какое-то время ее доставали, сверлили маленькую дырочку и вешали такую заговоренную монету на икону Антипы. Считалось, что так святой быстро уймет любую боль.
Приметы погоды:
Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно.
Снег после половодья — большое для озими невзгодье.
Метель на Антипа предвещает, что весна будет холодная.
Именины отмечают: Антип, Иван, Яков.