Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля

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Православная церковь 24 апреля чтит память священномученика Антипы, епископа Пергамского. Он был учеником самого Иоана Богослова. Считается, что за отказ поднести жертвы языческим богам и прекратить проповедь о Христе Антипу подвергли жестокой казни в медном быке.

Наши предки называли этот день Антипа Половод, или же Антипа Водогон, ведь именно в это время половодье было на самом пике. Люди так и говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось.

В народе верили, что Антипа — целитель болезней и утешитель зубной боли. Чтобы избавиться от последней, нужно было положить на больной зуб серебряную монетку. Через какое-то время ее доставали, сверлили маленькую дырочку и вешали такую заговоренную монету на икону Антипы. Считалось, что так святой быстро уймет любую боль.

Приметы погоды:

Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно.

Снег после половодья — большое для озими невзгодье.

Метель на Антипа предвещает, что весна будет холодная.

Именины отмечают: Антип, Иван, Яков.