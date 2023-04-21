Госинспекция по недвижимости и управление Росреестра по Москве подписали договор о сотрудничестве

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Государственная инспекция по недвижимости и управление Росреестра по городу Москве подписали договор о сотрудничестве. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

— Мы с Росреестром консолидируем усилия по обмену информацией и принятию мер. Кроме того, будет выстроена системная информационно-профилактическая работа. Для предупреждения и недопущения нецелевого использования земель и нарушений требований и ограничений по использованию земельных участков, в том числе связанных со строительством или реконструкцией, эксперты наших ведомств проведут совместные бесплатные онлайн-мероприятия для собственников и пользователей объектов недвижимости, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Документ позволит объединить усилия по предотвращению нарушений земельного права. Кроме того, стороны учтут совместный опыт работы, а также изменения в законодательстве.

Кроме того, договор регулирует порядок обмена информацией между ведомствами. В частности, при подтверждении со стороны Госинспекции фактов нарушения Росреестр принимает решение в законном порядке. Также стороны планируют проводить совместные семинары, совещания и надзорные мероприятия.

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