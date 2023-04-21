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Проще, чем кажется: как получить налоговый вычет за обучение

Лейла Алиева

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как получить налоговый вычет за обучение
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Он распространяется в том числе на вычет за обучение. Кто может на него претендовать и что для это нужно — в материале «Вечерней Москвы».

Кому положен вычет:

— Оплатившим собственное обучение гражданам по любой форме: дневной, вечерней, заочной и др.;

— Тем, кто оплатил очное обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет или опекаемого — до 18 лет;

— Лицам, которые заплатили за очное обучение брата или сестры до 24 лет.

Что нужно для получения вычета:

— Быть налоговым резидентом России;

— Платить в бюджет налог по ставке НДФЛ.

Какие документы необходимо предоставить:

— Подтверждающие доход (договор на оказание образовательных услуг или чеки, подтверждающие оплату обучения);

— Справки, подтверждающие очную форму обучения (если вычет получают родители, братья или сестры);

— Договор об обеспечении попечительства или о приемной семье (если речь идет об опекаемом ребенке).

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