Проще, чем кажется: как получить налоговый вычет за обучение
Сюжет:Проще, чем кажется
Госдума приняла закон об увеличении социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Он распространяется в том числе на вычет за обучение. Кто может на него претендовать и что для это нужно — в материале «Вечерней Москвы».
Кому положен вычет:
— Оплатившим собственное обучение гражданам по любой форме: дневной, вечерней, заочной и др.;
— Тем, кто оплатил очное обучение своего ребенка в возрасте до 24 лет или опекаемого — до 18 лет;
— Лицам, которые заплатили за очное обучение брата или сестры до 24 лет.
Что нужно для получения вычета:
— Быть налоговым резидентом России;
— Платить в бюджет налог по ставке НДФЛ.
Какие документы необходимо предоставить:
— Подтверждающие доход (договор на оказание образовательных услуг или чеки, подтверждающие оплату обучения);
— Справки, подтверждающие очную форму обучения (если вычет получают родители, братья или сестры);
— Договор об обеспечении попечительства или о приемной семье (если речь идет об опекаемом ребенке).