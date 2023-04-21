Овчинский: Столичный производитель приступил к выпуску головных уборов к летнему сезону

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Московская фабрика по производству головных уборов начала подготовку к летнему сезону. На предприятии перевела производственные мощности и ежедневно будут выпускать 500 соломенных шляп из натурального сырья. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Свыше 200 столичных предприятий легкой промышленности заняты производством тканей, одежды, обуви и других текстильных аксессуаров. К каждому сезону они разрабатывают новые коллекции, которые пользуются повышенным спросом у потребителей.

— Московская шляпная фабрика Cardinal & Margo уже перевела мощности в летний режим и выпускает в день 500 соломенных шляп. Среди новинок — соломенная шляпа-пилотка со съемными аксессуарами, — сообщил Владислав Овчинский.

В цехах фабрики размещены специальные прессы, режим работы которых настраивается раз в сезон, после чего они могут работать только с определенным видом сырья. Зимой это были стопроцентная шерсть мериноса и кроличий пух, сейчас — самые разные виды экзотических волокон.

В компании отметили, что особенность прессов такова, что они работают только с природными материалами. Производить на них синтетическую продукцию невозможно технически.

— Для изготовления сырья из натуральной соломки используют пшеницу, лен, хлопок, стебли разных злаковых растений, листья пальм абака и рафия, есть соломка даже из камыша, — рассказала основатель и дизайнер бренда Ольга Долгополова.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики напомнили, что предприятия могут обратиться в центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, локализации, финансирования и кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.