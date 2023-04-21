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Собянин: Москва создает первый в стране реестр стартапов и технологических компаний

Лейла Алиева
Город
Собянин: Москва создает первый в стране реестр стартапов и технологических компаний
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице появится первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами. Разработаем для них специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. А реестр поможет оказывать адресную и максимально эффективную помощь предприятиям высокотехнологичного сектора, — пояснил он.

В реестр будут включены компании, имеющие патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, а также те, которые привлекают венчурный капитал в развитие бизнеса, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: Москва создает первый в стране реестр стартапов и технологических компаний Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, число пилотных испытаний в этом году будет увеличено в 1,5 раза. В настоящее время в городе работают эффективные программы для стартаперов, например, они могут пройти обучение в «Академии инноваторов» и получить там практические рекомендации по доработке своего продукта.

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