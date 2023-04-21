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АСИ предложило сохранить Fan ID только на матчах повышенной опасности

Евгений Белоусов
Спорт
АСИ предложило сохранить Fan ID только на матчах повышенной опасности
Фото: twitter/teamrussia

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило сохранить карту болельщика только на матчах повышенной опасности. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе агентства.

— В предложениях содержится пункт, предусматривающий порядок досудебного обжалования отказа в получении карты, в том числе с помощью обжалования в адрес оператора информационной системы идентификации болельщиков, — говорится в сообщении.

Кроме того, в АСИ предложили отменить использование карты болельщика для детей младше 14 лет, а также для спортсменов, тренерского штаба и административного персонала команд, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков. Ответственность за выполнение поручения несут премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение вопроса по карте болельщика лежит на спортивных властях. По его словам, в России существуют разные мнения по Fan ID.

Паспорт болельщика (Fan ID) Россия Болельщики
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