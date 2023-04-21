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Собянин: За 10 лет производство продукт­ов питания в Москве увеличилось почти вт­рое

Евгений Белоусов
Город
Собянин: За 10 лет производство продукт­ов питания в Москве увеличилось почти вт­рое
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

За последние 10 лет обрабатывающая промышленность Москвы увеличила объем производства на 78 процентов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Например, выпуск продуктов питания вырос почти в три раза, электрооборудования — примерно в восемь раз. Машиностроение — на 71 процент, производство лекарств — почти на 60 процентов. Это результат улучшения инвестиционного климата в столице и системной поддержки предприятий, — заявил он.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам московского мэра, сейчас в городе свыше 3,5 тысячи промышленных площадок, где работают больше 700 тысяч человек. Более того, рост обрабатывающих отраслей все еще продолжается.

Уход из России зарубежных компаний в прошлом году также освободил часть ниш рынка. Собянин отметил, что столичные предприятия расширили выпуск товаров, в том числе высокотехнологичных.

Москва предлагает инвесторам разнообразные форматы государственно-частного партнерства, в том числе офсетные контракты, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России. Им доступны проекты Московского инновационного кластера. По словам мэра Москвы, число пилотных испытаний в этом году будет увеличено в 1,5 раза. В настоящее время в городе работают эффективные программы для стартаперов, например, они могут пройти обучение в «Академии инноваторов» и получить там практические рекомендации по доработке своего продукта.

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