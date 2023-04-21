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МИД РФ заявил о потребности в наращивании тактического ракетного потенциала страны

Евгений Белоусов
Политика
МИД РФ заявил о потребности в наращивании тактического ракетного потенциала страны
Фото: Минобороны РФ

Россия может пересмотреть свою позицию по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на западной границе. Такое заявление сделал в пятницу, 21 апреля, посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков.

— Необходимо иметь внушительный арсенал ракет средней дальности для купирования потенциальных угроз нашей национальной безопасности, — подчеркнул он.

По словам Машкова, России необходимо не забывать и о восточных рубежах страны, где также существуют риски возникновения конфликтов. После развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказались сняты все ограничения, пишет посол в статье для журнала «Международная жизнь».

В начале 2020 года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Кремль все обвинения отверг, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

В феврале этого года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. По его словам, для возвращения к переговорам относительно договора Москва должна четко понимать, каким образом учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

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