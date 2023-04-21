Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Юбилей детской музыкальной школы отпраздновали в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Юбилей детской музыкальной школы отпраздновали в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялся праздничный концерт, посвященный 75-летнему юбилею Детской школы искусств имени Юрия Саульского. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Участие в праздновании принимали ученики и преподаватели школы, а также выпускники прошлых лет. Трехчасовая программа включала в себя номера и произведения русских и зарубежных композиторов.

— Представлять свое творчество — то, чему мы учим и чему учатся наши воспитанники. Школа растет и развивается. Мы участвуем в различных конкурсах и смотрах. Нам очень нравится проект музея «Журавли Победы», мы всегда с трепетом готовимся и участвуем. Мы стараемся не только учить музыке, хореографии и живописи, но и самому главному — патриотизму, и благодаря Музею Победы, я считаю, у нас отлично получается, — рассказала преподаватель школы Ольга Хомякова.

Посетителями концерта стали гости Музея Победы. Посещение праздника было бесплатным. Завершился концерт песней Саульского «Счастья тебе, Земля моя».

22 апреля в Музее Победы состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мои герои. Музыка Победы». В ней примут участие «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, актеры театра и кино Яна Поплавская, Елена Север, Вадим Колганов, Елена Захарова и другие.

Праздники Концерты Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте