Юбилей детской музыкальной школы отпраздновали в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялся праздничный концерт, посвященный 75-летнему юбилею Детской школы искусств имени Юрия Саульского. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Участие в праздновании принимали ученики и преподаватели школы, а также выпускники прошлых лет. Трехчасовая программа включала в себя номера и произведения русских и зарубежных композиторов.

— Представлять свое творчество — то, чему мы учим и чему учатся наши воспитанники. Школа растет и развивается. Мы участвуем в различных конкурсах и смотрах. Нам очень нравится проект музея «Журавли Победы», мы всегда с трепетом готовимся и участвуем. Мы стараемся не только учить музыке, хореографии и живописи, но и самому главному — патриотизму, и благодаря Музею Победы, я считаю, у нас отлично получается, — рассказала преподаватель школы Ольга Хомякова.

Посетителями концерта стали гости Музея Победы. Посещение праздника было бесплатным. Завершился концерт песней Саульского «Счастья тебе, Земля моя».

22 апреля в Музее Победы состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мои герои. Музыка Победы». В ней примут участие «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, актеры театра и кино Яна Поплавская, Елена Север, Вадим Колганов, Елена Захарова и другие.