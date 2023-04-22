В Красноярске ликвидировали крупный пожар на складе

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Пожар в Красноярске, который ранее разгорелся на складе с оборудованием, полностью ликвидирован. Такое сообщение распространили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Во время пожара существовала угроза распространения огня на жилой дом, который находился рядом. Однако пожарным удалось не допустить такого развития событий. Огонь успел охватить площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. К утру субботы возгорание удалось полностью ликвидировать.

Как рассказали в ведомстве, на данный момент спасатели проливают конструкции во избежание дальнейших возгораний. В тушении участвовали 70 человек личного состава и 20 единиц техники.В

Пермском крае пенсионерка сожгла шесть частных домов, пытаясь избавиться от прошлогодней травы. Инцидент произошел в поселке Горки Косинского района. Пожилая местная жительница решила избавиться от сухостоя и подожгла его. Однако огонь быстро перекинулся с травы на дом пенсионерки, а после — на соседские объекты.