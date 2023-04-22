Сильные ливни могут нарушить жизнеобеспечение в 11 регионах России

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На территории 11 регионов России, в том числе в Крыму и на Кубани, из-за ливней и сильного ветра могут нарушиться энергоснабжение и транспортное сообщение на этой неделе. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС в субботу, 22 апреля.

По их данным, порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду, а осадков может выпасть до 40 миллиметров.

— Прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, плохие погодные условия также могут возникнуть в Крыму, Адыгее, Коми, Краснодарском крае. Проблемы с коммуникациями прогнозируются в Мурманской, Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

В некоторых регионах увеличатся площади, затопленные водой, уточнили на сайте.

Москву же на следующей неделе ожидает самый теплый день апреля. В этот день температура воздуха поднимется до 22 градусов выше нуля. Такое тепло больше подходит для конца мая, заявили синоптики.