Волонтеры отмечают интерес москвичей к информации о записи на контрактную службу

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Волонтеры отметили интерес москвичей к материалам о записи на военную службу по контракту. Об этом сообщил волонтер центра отбора на службу по контракту Евгений, который работает на одной из таких стоек у метро «Аэропорт», где он также раздает информационные буклеты.

— Наши точки работают каждый день, в том числе и в выходные. Люди постоянно подходят, интересуются. Настрой довольно положительный. Каждый день подходит около 150–200 человек. Кто-то берет брошюры, кто-то задает вопросы, — пояснил волонтер.

По его словам, стойки с информацией работают ежедневно: в будни — с 16:00 до 19:00, а в выходные — с 14:00 до 18:00.

Евгений добавил, что волонтеры получают множество положительных отзывов о подобной акции.

Волонтер центра отбора на службу по контракту Алексей, раздающий информационные брошюры у станции МЦК «Коптево», также рассказал о своей работе.

Он уточнил, что волонтеры информируют людей о возможности для каждого желающего стать защитником России при заключении контракта на военную службу.

Военнослужащие, которые поступили на службу в столице, помимо федеральных выплат, получат городские выплаты и социальную поддержку.

При этом иностранцы, которые поступят на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также 4 апреля заработал чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.