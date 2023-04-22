Около 100 юнармейцев стали участниками слета в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в субботу, 22 апреля, состоялся слет регионального отделения всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Юнармейцы подвели итоги работы за прошлый год и актуализировали план работы на текущий. В мероприятии приняли участие свыше 100 человек — юнармейцы из школ, колледжей и военно-патриотических клубов.

За год они организовали почти 500 акций и различных мероприятий, рассказал на встрече начальник регионального штаба «Юнармии» Москвы, Герой России, депутат Госдумы Владимир Шаманов.

— Музей Победы — это своего рода центр всеобщего притяжения, особенно сейчас, в канун 78-й годовщины Великой Победы. Здесь проходят памятные и патриотические акции, вот накануне наша геройская ассоциация приняла участие в акции Музея Победы «Мы помним», — обратился к молодым людям Шаманов.

На данный момент в общей сложности в организации числятся 39 тысяч человек. Шаманов призвал юнармейцев дополнить количество единомышленников до круглой цифры.

В Музее Победы Герои Советского Союза и Герои России возложили цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы. Мероприятие прошло в рамках акции «Мы помним», которая состоялась в преддверии 9 Мая.